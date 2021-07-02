櫃檯買賣中心公告110年第3季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等239種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有181種，較110年第2季新增的公司有：正德(2641)、瓦城(2729)、尼克森(3317)、臺慶科(3357)、先進光(3362)、崇越電(3388)、光頡(3624)、德微(3675)、歐買尬(3687)、中裕(4147)、磐亞(4707)、合一(4743)、建錩(5014)、數字(5287)、系統電(5309)、建榮(5340)、鈺創(5351)、德宏(5475)、豐謙(5523)、龍巖(5530)、致和證(5864)、福邦證(6026)、普誠(6129)、普萊德(6263)、順藥(6535)、91APP*(6741)、廣積(8050)、加高(8182)、金益鼎(8390)、大國鋼(8415)、光隆(8916)；減少的公司有：祺驊(1593)、南光(1752)、豆府(2752)、新揚科(3144)、波若威(3163)、公準(3178)、台星科(3265)、加百裕(3323)、鼎翰(3611)、江興鍛(4528)、雙美(4728)、安力(5223)、振曜(6143)、富旺(6219)、廣錠(6441)、宏觀(6568)及全宇昕(6651)、大世科(8099)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：祺驊(1593)、南光(1752)、捷迅(2643)、豆府(2752)、新揚科(3144)、波若威(3163)、公準(3178)、台星科(3265)、加百裕(3323)、典範(3372)、矽瑪(3511)、江興鍛(4528)、雙美(4728)、寶島科(5312)、陸海(5603)、九豪(6127)、振曜(6143)、統振(6170)、萬泰科(6190)、富旺(6219)、智基(6294)、廣錠(6441)、宏觀(6568)、均華(6640)、全宇昕(6651)、東捷(8064)、裕國(8905)；減少的公司有：協禧(3071)、東碩(3272)、英濟(3294)、尼克森(3317)、皇龍(3512)、西柏(3541)、光頡(3624)、光耀(3666)、德微(3675)、健亞(4130)、磐亞(4707)、豪展(4735)、富驊(5465)、致和證(5864)、福邦證(6026)、上奇(6123)、旺玖(6233)、互動(6486)、意德士(7556)、翔名(8091)、加高(8182)、生展(8279)、金益鼎(8390)、實威(8416)。