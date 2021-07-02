朱學恒收到台北市政府警察局中山分局的通知書。（圖／摘自朱學恒臉書）

「宅神」朱學恒6月30日收到北市警局中山分局的傳喚通知書，案由為「妨害公務」，朱並未明說遭傳喚原因，但外界普遍揣測是因送花籃到衛福部之故。對此，國民黨台北市議員張斯綱直言：「如果民進黨政府能夠把這種氣魄與執行力用在採購疫苗上的話，不知道有多好啊！」並痛批蔡政府這種做法「好大的官威」，印證了朱花籃上「下民易虐」4個字。

張斯綱6月30日在臉書發文表示，恭喜朱學恒再創「人生巔峰」，因為只用了4個花籃就獲得了「妨害公務」的指控，準備被傳喚了。張質疑，民進黨政府真是小心眼，當初「DPPder」（指民進黨人士）在野時罵得有多難聽他懶得多說了，現在自己坐上大位，不得了了，民眾送個花籃不合心意就喊告，也不知道送花籃是妨害到了什麼樣的公務？

張斯綱痛批，羅織罪名的做法，「真是好大的官威呀！」這種行為更完全體現了，朱學恒在花籃上寫下的「下民易虐」4個字。張也諷刺道：「如果民進黨政府能夠把這種氣魄與執行力用在採購疫苗上的話，不知道有多好啊！可惜他們不會，因為這就是民進黨。」

此文一出，獲得近3000個讚、250則留言，網路反應熱烈。網友紛紛回應：「到底錯在那？還有時間打官司？40歲的何時才能打疫苗」、「送花籃也算妨害公務？這也算台灣奇蹟之一！」「可能花粉讓官員過敏，影響官員判斷力，導致防疫決策失誤，構成嚴重妨害公務？」「帝制的做法，不意外」、「送花籃，被控『妨害公務』。這樣的話，罵民進黨笨蛋，會不會被控『洩漏國家機密』？」