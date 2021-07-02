35歲好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）先前跟前夫強尼戴普（Johnny Depp）捲入離婚互咬家醜黑幕，負面形象引來觀眾聯署要求她不得再接拍《水行俠2》，但劇組日前獨排眾議，宣布邀請安柏接拍續集。今(2日)稍早，安柏閃電宣告當媽，據知她是請代孕生下一女，而她也分享當媽後的甜蜜心情，稱：「她是我餘生的開始」。

安柏赫德2015年與強尼戴普結婚，但隔年就鬧婚變，兩人還傳出家暴互毆等負面新聞，讓強尼戴普因此被《怪獸與牠們的產地》劇組開除，不少強尼戴普的粉絲則反控安柏赫德是心機女，同步要求《水行俠》劇組也不得錄用安柏，最終引來約184萬份聯署要求換掉安柏，但片商不為所動，兩週前仍宣布會繼續邀請安柏拍攝《水行俠2》。

安柏赫德先前跟強尼戴普互告掀家醜。（圖／達志影像）

據外媒報導，《水行俠2》已於日前開鏡，不僅安柏赫德，主角傑森摩莫亞、葉海亞阿巴杜馬汀二世等人也會回鍋，安柏赫德更秀出一張劇組歡迎她回拍片現場的卡片，可見導演與製片等人的力挺。今安柏再拋震撼彈，曬出跟愛女的照片宣布當媽，她開心寫下：「我很開心要跟您們分享這個消息，4年前我決定要有自己的小孩，並用我自己的方式達成」。

安柏更說思考到身為一個女人的命運後，她希望能達到一個「正常化」的境界，希望「不需要婚戒也可以擁有嬰兒床」，並透露女兒名字是Oonagh Paige Heard，是以安柏過世母親的名字而命名，寶寶是今年4月8日出生，知情人則透露，安柏無法生育，是請代理孕母才讓她完成當媽心願，「寶寶非常可愛，安柏很喜歡她，她一直知道自己想當媽媽，也很感謝幫她生下Oonagh的好女人」。