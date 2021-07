【愛傳媒黃子哲專欄】是什麼事情可以讓民進黨集體亢奮,從上到下、由北到南、還扶老攜幼,集全黨之力給予熱情澎湃的回應?

原來是白宮發言人莎琪一句話,她說:我有注意到台灣取得疫苗的途徑被截斷(”I will note that they were being cut off from access to vaccines.”)。

就是這句話讓無能取得疫苗的民進黨政府聽了如獲至寶,還正中下懷,以為美國如此就可以幫忙解套及卸責。才短短13個英文單字,竟然讓民進黨陷入瘋狂,甚至活脫脫的完美展現一副沒出息的樣子。

事實上,莎琪今天是被媒體問到,美國決定提供台灣疫苗,在某種程度上是否是要從台灣獲取半導體的交換條件。對此,莎琪表示,不該有這樣的揣測。她指出,他們(台灣)取得疫苗的途徑被截斷,「這是一個因素」。

此話一出,從早到晚就看民進黨的立院黨團、黨中央、甚至是總統府陸續爭相回應,只差沒有磕頭拜謝。

民進黨見機不可失,打蛇隨棍上,立即直指就是中共在干擾阻擋台灣取得疫苗,而立委如鄭運鵬、羅致政、王定宇等人還以為撿到槍,加碼指控在野黨與對岸配合在作亂,直接抹紅扣帽。

台灣對外採購疫苗,對岸的政治干擾因素或許很難說完全沒有,尤其以兩岸關係的敏感性來看。

但究竟是如何、何時、何處、哪支疫苗被阻擾,民進黨政府迄今一問三不知,不然就是如陳時中用很隱晦的說法「有人不喜歡」、「有人不希望看到台灣太開心」等帶過。現在連共機或共艦侵擾台灣的資訊,政府都可以按件揭露。

那如果對岸真的對我國疫苗取得上動手腳,為何不能大方的公開其相關作為,民進黨為何要放棄可以大加撻伐北京的機會?為何要阻礙朝野或人民唾棄北京的機會?

國民黨立委要求儘快成立調閱小組來檢視與釐清疫苗採購過程,迄今還被民進黨再三阻擋拖延。政府一手黑箱作業,另一手卻指控對岸阻擾,這不是極為荒謬或諷刺嗎?

如果是政府疫苗政策的失敗,就不要東牽西扯;如果是政治因素影響,那就請公布出來。現在既拿不出足夠的疫苗,也拿不出足夠的證據,這樣孬種的政府,怎麼對得起染疫身亡的六百多條人命?

最令人瞧不起的就是民進黨對莎琪談話的反應。如果民進黨有本事與擔當,應該是要展現即便被截斷,也有能力與信心想盡辦法取得疫苗的態度;如果有擔當,應該要求美國揭露所知的截斷途徑為何。

而不是像現在一副搖尾乞憐樣,以為找個一根浮木而獲救,從此就可以甩鍋卸責。民進黨要不要自我檢討,美方這麼挺台灣,今年2月我們就向美方購買了505萬劑莫德納疫苗,迄今卻只到貨80萬劑,還有425萬劑,是被誰截斷了呢?

美國願意雪中送炭,另外贈與台灣250萬劑疫苗,國民黨以及台灣人民都非常感激,也珍惜台美間深厚的友誼,所以民進黨更不應該拿台美間的情誼當遮羞布。萬事莫如疫苗急,民進黨政府要為人民狂打的是疫苗,不是在野黨。

針對台灣疫苗問題,美國白宮發言人莎琪的發言全文:

Q And there’s this critical meeting today on this sort of you know trade council with Taiwan. Is there any suggestion at all that the U.S. decision to provide as many vaccine doses as were provided to Taiwan is in some way a quid pro quo to get access to semiconductors from Taiwan?

MS. PSAKI: There should not be that suggestion. I will note that they were being cut off from access to vaccines. So that was a factor.

作者為國民黨文傳會副主委

照片來源:疾管署截圖。

●更多文章見作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。