國際友人贈與給台灣的疫苗在近日陸續到貨，對此，總統蔡英文30日在臉書中指出，未來將會有更多的疫苗來到台灣，強調只有加速、擴大疫苗施打，才能升級防疫網，提升群體免疫的能力。對此，前立委孫大千吐糟表示，僅靠現在台灣手上的526萬劑疫苗，想要達成群體免疫，蔡英文根本就是在做白日夢。

孫大千今(2)日發文表示，要達到群體免疫力，至少總人口的八成要完成兩劑的疫苗接種。也就是說台灣至少需要3600萬劑的疫苗，和已經到貨的疫苗數量相比，中間有非常巨大的落差。請問台灣要如何才能進入到擴大規模施打的階段呢？同時，因為台灣採購的疫苗品牌有限，導致台灣的青少年完全沒有機會接種疫苗，蔡英文難道不擔心台灣會步上以色列的後塵，因為Delta病毒大舉來襲，毫無疫苗保護的青少年將會大量染疫嗎？

孫大千指出，台灣的年輕世代為了負擔家計，仍然必須持續出外工作，考量到台灣現有的疫苗數量以及非常不合理的優先施打順序，台灣的年輕世代恐將成為民進黨防疫政策失敗的犧牲品。

光靠526萬劑的疫苗，要怎麼樣才能夠達成群體免疫力呢？孫大千表示，蔡英文只會用「畫大餅」的方式來對台灣人民集體催眠，但是，靠做夢真的可以擊敗病毒嗎？