本來就抱持磨練新血心態前往加拿大參加東京奧運男籃資格賽的大陸隊，2日又以80比105慘遭希臘修理，預賽2連敗確定提前淘汰，也宣告無緣參加今年東奧，畢竟這次奧運資格賽包含易建聯、王哲林、郭艾倫等大陸男籃主力都沒隨隊參賽。

首役以79比109遭到地主加拿大無情痛宰的大陸隊，今天一開賽就不敵希臘強悍內線攻勢，轉眼居於兩位數落後，打完上半場，就以32比52落後希臘，來到第3節雖稍有振作，單節得分更以27比24領先，可惜終場仍以25分之差吞敗。

大陸隊仍以前役攻下24分的胡明軒表現最佳，他拿全隊最高16分，周琦也有15分、10籃板，吳前14分；希臘以拉倫薩基斯21分最高，史勞考斯14分居次，雙方投籃表現相當懸殊，希臘全場命中率高達5成5，反觀大陸隊只有3成9。

目前東奧男籃資格賽分別在加拿大、塞爾維亞、立陶宛與克羅埃西亞4地進行，各賽區只有1張東奧門票，在大陸隊提前宣告淘汰後，加拿大賽區將以擁有眾多NBA球員領軍的地主加拿大拿下奧運門票機會最大，他們最嚴苛的考驗將是預賽另一組同樣2戰全勝的土耳其。