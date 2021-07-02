大陸央視新聞2日報導，中國駐英國大使館發言人當地時間1日，就英國外交發展大臣拉布近日在社交媒體發表涉港言論，涉及《香港國安法》，並稱「英國不會丟棄對香港民眾的歷史責任」強調，英方官員所發的推特罔顧事實、顛倒是非，蓄意詆毀《香港國安法》，這是對中國內政的粗暴干涉，也是對國際關係基本準則的踐踏。中方強烈不滿，堅決反對。

發言人表示，7月1日是香港回歸24周年，也是《香港國安法》生效滿一年，這對於包括香港同胞在內的中國人民，是可喜可賀的日子。

發言人指出，《國安法》實施一年來，香港社會重回安定，法治正義得以伸張，香港民眾的權利自由得到切實保障，香港開啟由治及興的嶄新篇章。英方無視《國安法》推動香港由亂及治的事實，一再惡意抹黑，這只能進一步暴露推特炮製者的不良用心。

發言人稱，至於權利自由，香港回歸24年來，香港民眾依法享有的權利自由是前所未有的。反觀英方對香港長達156年殖民統治時期，香港民眾哪有什麼權利自由？英方官員不去好好反省那段歷史，反而對中方橫加指責，這是典型的虛偽和雙重標準。

使館發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。英方對香港的殖民統治早已結束，無權利用任何藉口干預香港事務。中方再次敦促英方尊重事實，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，避免在錯誤道路上越走越遠。