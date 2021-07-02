2018年九合一大選，前高雄市長韓國瑜憑著「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」的庶民形象感動選民，成功翻轉綠地，更出線成為國民黨2020年的總統候選人，成為2020年度政治人物網路聲量排行第二名，僅次總統蔡英文。雖然發文頻率比去年更高，除了節慶祝賀外也開始評論疫情、批評執政黨，但韓國瑜的聲量卻不及國民黨議員羅智強一句「台灣成為疫苗乞丐」，從兩人近半年網路聲量來看，羅智強已經超越韓國瑜成為國民黨聲量王。

韓國瑜發文頻率更高卻不及他！羅智強砲火猛攻粉絲數近117萬人

原先是國民黨聲量王的韓國瑜在2020年6月6日被罷免後社群經營沉寂一段時間，發文以節慶祝賀為主，但今年FB發文頻率更甚去年，韓國瑜開始經營影片企劃，在FB、YouTube同步露出，策劃「韓先生來敲門」、「韓先生心裡話」、「韓先生越想越不對勁」等貼近民眾的影片，實際走踏偏鄉、發送物資，除了宣傳影片，也會針對疫情、疫苗發聲。

羅智強則是一天會發布至少4則貼文，貼文主題大多圍繞在砲轟執政黨，痛罵「民進黨害台灣變成疫苗乞丐」、「監察院變病貓」、力挺朱學恆送花籃，連續不斷的砲火猛攻，讓他在疫情這段期間，受到國民黨支持者的擁護，目前羅智強的粉絲專頁接近117萬按讚數，對比韓國瑜以親民影片經營社群，羅智強針對執政黨的火爆發言更吸引網友討論。羅智強「疫苗乞丐」衝出聲量高峰！韓國瑜親民影片企劃吸討論

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》來觀察韓國瑜與羅智強近半年的網路聲量，發現羅智強的聲量高峰落在6月21日，一連發布三篇跟疫苗有關的貼文，痛批「台灣曾為亞洲四小龍，現淪為疫苗乞丐」，除了疫苗議題，羅智強也在臉書談論即將在8月28日舉行的四大公投，質疑「民進黨已把髒手伸入司法，清算的號角已響起」，為他衝出今年聲量高峰達33293筆，第二高峰則是1月18日發表「罷免陳柏惟」的言論，引起30980的討論。

反觀韓國瑜的聲量，今年最高峰落在2月20日在YouTtube發布第一集「韓先生來敲門」，實際踏入遭88風災摧殘的高雄杉林區「日光小林」社區，引起33671筆討論，第二高峰則是在2月1日公開支持趙少康回復國民黨籍，聲量達29858筆，雖然仍引起許多網友互動，但討論聲量大不如前。

目前韓國瑜的粉絲專頁按讚數達87萬，羅智強則有近117萬的粉絲按讚，從網路聲量趨勢圖來看，羅智強的網路聲量在5月底超車韓國瑜，更比韓國瑜高出近10萬筆的討論，綜觀粉絲數及網路聲量，說明羅智強在社群的話語權似乎比韓國瑜來得更有影響力，超越韓國瑜成為國民黨的聲量王。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月02日至2021年06月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『羅智強、韓國瑜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。