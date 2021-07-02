中華電(2412)順應網路軟體化、雲化、開放化的大趨勢，偕同國內外合作夥伴成功展示在開放網路架構下，跨廠牌系統提供光纖到家(FTTH)的高速寬頻上網及MOD服務，這是在通用雲平台上安裝網路軟體，搭配國產的網路設備，達到硬體彈性建置、軟體快速客製化的目標，本次助攻的國內網通廠包括智邦(2345)旗下鈺登科技、合勤控(3704)旗下合勤科技以及明泰(3380)。

中華電基於多年光纖到家網路佈建及維運經驗，由電信研究院邀集固網寬頻領域的國內外廠家共同參與合作，整合智邦旗下鈺登科技的機房端網路設備，合勤控旗下合勤科技、明泰兩家的用戶端網路設備，國外廠商Netsia、Radisys及STL(Sterlite Technologies Limited)的虛擬化網路功能軟體，順利達成光纖到家開放網路系統的整合，同時也以諾基亞的虛擬化網路功能軟體，搭配相容於既有的光纖到家網路設備，皆成功驗證Gbps等級高速寬頻上網及高品質MOD服務。

隨著電信業「開放式網路架構」觀念的興起，國內、外電信商希望不再受限傳統設備大廠的專用接取介面限制，而是能使用多個軟、硬體設備供應商產品，透過開放無線電接取權限，提高不同供應商設備間的可互通性，藉此讓電信商針對未來行動通訊基礎設備採購更彈性，促進供應鏈多樣性，開放寬頻接取網路市場的供應鏈已然逐漸成形中。

中華電本次驗證採用電信雲架構，可突破傳統網路設備軟硬體綁定的限制，軟體模組建構而成虛擬化網路功能，其支援開放介面的特性，已吸引眾多供應商投入，開放寬頻接取網路系統的供應鏈正逐步成形，綜觀國外，包含美國、德國的主要電信業者，開始採用開放網路系統投入光纖到家網路商用佈建。為滿足光世代提供高速寬頻服務需求及協助國內資通訊廠家開拓海外新興市場，中華電研究院將持續與國內外廠家共同投入開源社群及國際標準組織的電信雲相關技術研究。

中華電研究院林昭陽院長表示，有效結合產研與通路力量，同時善用中華電的核心技術，營建共存共榮生態系，中華電研究院將持續擁抱開放標準與環境，與網通業者軟硬整合協同合作，布局網路基礎設施、雲架構技術。

明泰總經理林裕欽表示，明泰趁勢積極儲備及精進相關技術能量，隨著開放式網路漸趨成熟、生態體系更為完整、提升電信商採用意願及納入未來規劃佈署，明泰掌握有線、無線通訊、邊緣運算及AI關鍵技術，天羅地網的涵蓋，及時切入市場，迎向趨勢及滿足客戶需求，共創雙贏局面。

合勤寬頻終端產品事業處周志哲副總表示，透過長年與全球各區領導電信服務營運商合作，累積經驗及研發能量，提升第三方設備及軟體互通性整合速度，並進一步協助營運商優化網路布建效率，加快創新服務推出，強化市場競爭優勢。