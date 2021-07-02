有些正妹不僅顏值讓人陶醉，在進一步了解之後，又會被她們的內涵給深深圈粉，就像今天要介紹的這位甜心美少女「Anon」一樣，擁有內外兼具的迷人魅力！

1999 年出生的中日混血 Anon，身高 168 公分，擁有甜美氣質的臉蛋，還是偶像團體出身，不僅如此，今年在日本賽車女王評選中也拿下新人獎，亮眼外表深獲大眾肯定！

(圖／JKF提供)

近日，Anon 拍攝了最新寫真，只見她一連換了好幾套內衣，大露深長事業線和飽滿北半球，搭配讓人心動的溫柔笑容，畫面既唯美又性感！

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除了高顏值外，她胸前那一對「F 罩杯」豪乳也備受討論，推出過幾次寫真辣照的她，每每以比基尼造型出現時，都會靠著肉感胸器、超深事業線引發關注，搭配小蠻腰、美腿線條，姣好身材也成了圈粉武器！

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身為混血兒的她，有著傑出的語言天賦，不只中日文流利，在大學也專攻英文，因此取得 TOEIC 700分的好成績！騎馬、芭蕾、鋼琴也是樣樣精通呢～

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外貌、才華都具備的 Anon，目前在 IG 上吸引超過 2 萬人追蹤，年僅 22 歲又有著火辣身材，相信未來發展指日可待，大家就一起繼續關注這位美乳甜心吧！

(本文由 JKF 提供)