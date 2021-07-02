資深媒體人范琪斐過去是知名資深駐美特派記者，3年前回台灣定居，開設的節目《范琪斐ㄉ寰宇漫遊》雖收攤，但也隨即創立Youtube新節目《斐姨所思》，近日在臉書透露二十多年前，被派去加勒比海跟台灣有邦交的聖露西亞出差時，才真正了解到什麼叫做「貧富差距」。

范琪斐透露當年雖是菜鳥特派員，但聖露西亞大使相當熱情，幫她訂了一間超豪華的飯店，沒想到隔天出門採訪時，才不到一分鐘的距離，就看到幾戶住家屋頂只有一半，還有個兩三歲的小男孩，光著屁股在馬路邊搖晃，後來才知道，很多加勒比海國家都是如此，招待遊客的觀光區美侖美奐，但出了觀光區，人民卻連飯都吃不上。

沒想到去海地做地震災情報導時，讓范琪斐體驗更為深刻，當時首都太子港大部分建築都倒了，就連總統府也躲不過，整個地區沒水沒電沒糧，但有台灣駐外單位罩著，雖然吃住是簡樸了些，但每天還是有電可以發稿，更透露當時聯合國發放物資，還要有軍隊隨行，不然恐怕會發生暴動，當下看到外面災民，才過意不去自己過得太好，但後來更發現在太子港另一頭，歐美記者住的旅館，甚至還有游泳池可以用。

經過這幾次經驗後，范琪斐只要出去旅行，都會要求看當地人的生活，為的就是提醒自己，觀光區只是個泡泡，接著更吐露近來參與飢餓三十的心聲，她表示體驗跟真正飢餓差很遠，因為清楚知道下一頓在那裡，而且是自由選擇的結果，但真正的飢餓，則是得面對明天不知道有沒有得吃的恐懼，。