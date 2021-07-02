美國貿易代表署會後發布新聞稿表示，美國和台灣當局承諾加強接觸以解決重要的貿易問題，包括美國牛肉和豬肉生產商面臨的市場壁壘。對此，前綠委林濁水表示，但是行政院記者會隻字不提，公投就要舉辦了，卻鋸箭因應，形同認輸，影響到的票肯定更慘，林感嘆行政院處理美豬牛議題，如同清朝兩廣總督葉名琛的「六不」名言。

第11屆台美TIFA會議6月30日採視訊舉行，美國貿易代表署會後表示，會中雙方承諾未來將加強接觸，以解決美國牛豬肉面臨市場壁壘等貿易問題，並同意在TIFA成立多個工作組，以利未來小組會議持續進行。

行政院會後也隨後舉行記者會，政院政務委員鄧振中表示，此次會議與過去有很大差異，不同於過去美方都是「要求我們要做這個、要做那個」，這次是基於合作精神召開會議，原因是台灣已把美方指責的問題，也就是豬肉萊克多巴胺的安全容許量問題解決了，美國認為可看出台灣的努力，因此就用積極態度與我方會議，也奠定未來雙邊經貿關係提升的基礎。

不過，林濁水今（2日）卻在臉書發文表示，美國貿易代表署在台美貿易會後發布新聞稿強調，要針對美豬牛進入台灣市場的障礙等問題加強接觸，但是行政院記者會隻字不提，公投就要辦了，卻鋸箭因應，形同認輸，影響到的票肯定更慘。

林濁水批評，當年教條反萊，聖靈充滿；政策大轉彎，卻倨傲不先道歉求民眾諒解；黨籍立委跑票，又努力迴護；繼而聖靈續充滿，大搞降公投、罷免門檻，陷自已於險境；如今則畏戰，簡直清朝鴉片戰爭太子少保體仁閣大學士兩廣總督葉名琛「不戰、不和、不守、不死、不降、不走」再版，林最後嘆一句，「可嘆」！