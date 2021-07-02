陳宗彥最新說明

中選會今將決定828珍愛藻礁、反萊豬等4項公投是否如期舉行，對此，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥剛剛表示，指揮中心已經將防疫措施與計畫提供給中選會，且去年也有地方的補選經驗，「我們去年有相當的經驗，中選會也有相當的經驗」，所以就讓中選會的委員去做決定。

中選會原訂8月28日舉行「珍愛藻礁」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「重啟核四」公投案，如今考量疫情影響，今將討論公投日期是否延期。

針對828公投若如期舉辦，中央防疫指揮中心是否認為會造成群聚風險，陳宗彥今天表示，由於去年就有一些地方補選，因此從去年開始，中選會對於選舉投票都有徵詢過指揮中心的意見，這一次也一樣有來徵詢。

陳宗彥說，就他所知，中選會是今天開會，下午決定，防疫指揮中心在這段時間都有提出防疫措施和計畫，「我們去年有相當的經驗，中選會也有相當的經驗」，那其他部分就請中選會的委員做決定。

指揮中心今舉行例行全國防疫會議，在會後記者會中，陳宗彥也宣布，觀察到各地施打苗計畫跟狀況，所以第二批莫德納、即41萬劑預計7/5撥發地方。根據指揮中心之前公布，第二梯次莫德納疫苗配送約41.8萬劑。

此外，關於微解封進度，或是不同行業因應疫情的教育訓練和指引有無最新進度？陳宗彥說，對於相關降級或是接下來調整，各部會都還在盤點計畫，今天沒有對地方政府就此部分討論。

至於入境旅客採檢部分，陳宗彥說，前一天都會先看隔天航班抵達時間和預報數量做規劃，若必須採取大量採檢時候的作業方法也都有，現在氣溫也蠻高，以入境大廳，因為沒有接機人士，會善用入境大廳非常多數座位，把位置拉開，加大間隔，讓旅客舒適等候採檢，必要時會採取此措施，目前一周大約一到兩次使用大量採檢。有關環南市場疫情延燒部分，陳宗彥指出，指揮中心會另外說明。

談到彰化防疫旅館火警，陳宗彥表示，設立防疫旅館時，指揮中心跟內政部消防署都有提供救難指引，縣市政府也有要求相關機關做檢查，彰化火警發生後，會請各縣市消防局加強對於防疫旅館的防救災訓練要求，這是有必要。