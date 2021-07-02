台股加權指數2日開在17745.69點，呈現小漲，貨櫃三船長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）續向上拉升，資金集中在航運股，占大盤比重逾50％，航運股整體族群表現相對強勢。

此外，油價上漲，激勵塑化股走強，二線塑化股台聚（1304）、亞聚（1308）一早即拉上漲停板價，早盤資金在原物料概念股輪動。

油價躍上75美元激勵能源類股、再加上經濟數據傳佳音，激勵標準普爾500指數第三季展開的首日走揚，連續第6個交易日寫下歷史收盤新高。美國股市7月5日將因獨立紀念日補休一天。

道瓊工業平均指數7月1日終場上漲0.38％（131.02點）、收34633.53點，創6月4日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲0.13％（18.42點）、收14522.38點。費城半導體指數下跌1.5％（50.25點）、收3295.06點。

台新投顧指出，由於法人及集團作帳已結束，傳產股資金比重可能逐漸下降，流至股價低基期電子股。

籌碼流向為觀盤重點，6月融資大增628億元，當沖比高達31%％，外資買盤亦不連貫，指數可能持續以當沖等短打方式前進。漲多傳產股宜適度降低比重，轉入第三季進入旺季族群。