民進黨中執會6月30日通過一項5700萬特別預算案，其中含公投宣傳、人事等費用，引發外界爭議。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，民進黨買不到疫苗藉口一堆，還編列大筆預算企圖阻止公投通過，國民黨身為最大在野黨一定要想辦法對抗，雖已被黨產會抄家，但沒錢有沒錢的作法，呼籲黨內盡早規劃解禁後的街講、網路宣傳，才是對抗的唯一方法。

根據《中國時報》1日報導，針對民進黨編列5700萬預算宣傳公投，國民黨黨主席江啟臣表示，民進黨真的是課金戰士，想拿錢跟民意對決，相信民意不會被民進黨文宣、打垮，再次證明在民進黨的腦袋裡只有政權而已，不是民意。看看民意對四大政策公共政策選擇，就清楚人民想法在哪，民進黨不如把5700萬拿疫苗，救救台灣人，可能可以弭平民怨。

楊植斗今日（2）在臉書發文表示，中選會今日將宣布公投否延期。根據規定，同意票若不足投票權人總額的四分之一，公投案就會失敗，故疫情下民進黨想讓公投卡關，最簡單的宣傳就是鼓吹大家「不群聚」丶「不投票」。民進黨也磨刀霍霍，在中執會通過了5700萬的預算案，其中包含公投宣傳、人事等費用。無論延期與否，民進黨已打算在網路上佈局，想阻止公投通過。

楊植斗指出，只要疫苗不夠打，民進黨永遠可以喚醒人民最深層的恐懼，用病毒嚇得你不敢投票。比起萊豬，很多人更怕病毒，不敢投票是人之常情。但一個民主國家的執政黨，一堆藉口買不到疫苗，還大手筆編列5700萬，企圖阻止公投通過，把疫情當作續命的七星燈，這種爛黨也有人支持，真的服了。

對此，楊植斗強調，民進黨的行徑大家罵歸罵，但5700萬的預算馬上就要分配給網軍跟側翼去運作了，國民黨身為最大在野黨，一定要想辦法對抗。雖然已被黨產會抄家，但沒錢有沒錢的作法，解禁後的街講、網路宣傳，要盡早規劃；雖然人微言輕，但該戰鬥時，他也一定會「+1」。