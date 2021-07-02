國民黨前主席朱立倫今天表示，澳洲完成兩劑疫苗接種率約5.8％，台灣僅0.17％，完成一劑接種仍不到1成，懇請蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，以及所有防疫指揮中心的高層們，勿再因幾十萬劑的疫苗到貨就得意洋洋搞大內宣，反之需趕緊跟上國際腳步，增加完整疫苗接種率。

朱立倫說，最近媒體報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）由於澳洲疫苗施打率過低，引發澳洲民眾民怨；無獨有偶，彭博社也報導台灣政府的防疫失利，排名從模範生掉到44名，原因也是疫苗不足。澳洲的「2劑完整疫苗接種率」大約5.8％就被不滿的民意浪潮席捲。

朱立倫指出，反觀台灣，國際公布我們的「2劑完整疫苗接種率」只有0.17％，換算成人口數只有3萬多人而已，而台灣目前接種第一劑疫苗的比例，仍不到10％，而國際真正關心的是達到「2劑完整接種率」更是低的可憐。

朱立倫批評，全民都已經知道台灣買疫苗比別國慢，疫苗到貨率更是慢，懇請蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，以及所有防疫指揮中心的高層們，不用再因為幾十萬劑的疫苗到貨就得意洋洋搞起大內宣，還要分成好幾波宣傳。

朱立倫表示，當一個政府只剩下宣傳本領的時候，人民不是笨蛋，當然清楚什麼是實實在在的防疫作為，什麼只是虛有其表的包裝點綴；台灣需要趕緊跟上國際，增加完整疫苗接種率，更需要一個把做實事看的比作秀宣傳更重要的政府。