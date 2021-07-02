國內疫苗施打人數持續增加，兆豐金(2886)旗下兆豐保險異業結盟，攜手擁有超過七百萬會員的全聯PXPay，只要是全聯的會員透過PX Pay連結兆豐保險完成網路投保疫苗險，即可獲得全聯福利182點。

兆豐保險「全民接種COVID-19疫苗保險」專案提供民眾接種疫苗28天內因「不良事件」導致住院時，將定額給付住院保險金每日3仟元，且期間若入住加護病房或負壓隔離病房時再加倍給付，住院滿三日以上則提供一次住院關懷保險金1萬5仟元，如情況嚴重不幸導致死亡，則有定額30萬元的殯葬費用補貼。20歲至80歲皆可透過網路投保疫苗保險。

兆豐保險總經理游建烽指出，近日疫苗接種後死亡案例頻傳，但疫苗保單是否都會理賠，和保單是以接種疫苗後「不良事件」還是「不良反應」來界定理賠標準，如果是不良反應，表示必須確定身體不適與接種疫苗有因果關聯性，不良事件則不須證明相關性，定義較寬，再加上若出現不良事件而導致住院時定額給付保險金，從注射疫苗後14天放寬到28天內仍負賠償責任，對投保人都是更周延的保障。兆豐保險的疫苗保單理賠就是以「不良事件」來界定。