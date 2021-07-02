昨天在NBA西區冠軍賽太陽以130：103解決快艇，系列賽最終以4：2淘汰對手晉級總冠軍賽，而快艇今年賽季則劃下了句點，此系列賽都未登場的主將里歐納德(Kawhi Leonard)夏天的去向也備受外界矚目，之前也曾傳出他和快艇隊醫有摩擦，離隊是有可能的，外界也紛紛做出猜測與討論。

而在昨天晚上《The Ringer》專欄作家歐康納(Kevin O'Connor)披露，獨行俠與熱火將大動作追求里歐納德，為外界拋出震撼彈，歐康納爆料說，獨行俠與熱火計畫積極追求里歐納德，另外尼克也不會放過任何能網羅巨星的機會，而對這位2屆總冠軍賽MVP有興趣的隊伍肯定很多。

里歐納德2019年夏天與喬治(Paul George)一起轉到快艇，但他只簽下2+1合約(3年1.03億美金)，而非外界預期的4年，他曾去年12月曾公開表示，「如果我能保持健康，最好的選擇是不執行球員選項。」如今他遭遇十字韌帶傷勢，又與隊醫出現摩擦，很多人猜想他今夏可能離隊。

獨行俠目前擁有核心東契奇(Luka Doncic)，他們在季後賽首輪輸給快艇，總教練卡萊爾(Rick Carlisle)在之後宣佈離開球隊轉投溜馬，想必在球員陣容上也會有些異動，外界認為獨行俠有足夠薪資空間來簽下里歐納德，若組成東契奇+里歐納德的陣容在西區肯定會帶給其他球隊極大威脅。

另外熱火方面，里歐納德在招募喬治時其實也曾與熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)有過緊密聯繫，當然以熱火的薪資結構只能透過先簽後換來得到里歐納德，而且其實有記者爆料熱火的目標不只有里歐納德，包括利拉德(Damian Lillard)、羅瑞(Kyle Lowry)都是他們鎖定的球星，所以里歐納德去向還有待觀察。