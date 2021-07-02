今起入境旅客全面PCR篩檢的政策，引起各界爭論，甚至有網友點出中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6/18才說入境普篩對病毒沒效果，如今無疑是錯過預防印度Delta變異株入社區的黃金時間。對此，醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，整件事的關鍵在於入境普篩恐有偽陰性的風險，旅客拿到陰性報告很可能鬆懈、導致疫情擴散，但如今規定入境一人一室，風險就小了，不少網友看了在留言處吵翻天。

醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》昨發文表示，中央一直沒有採納「入境篩檢」的政策，其實是收集了相關意見，並參考了國際相關的作法，且最重要的差別在於「以前是居家檢疫，可以回到家裡，有偽陰性的風險」。

粉專《MedPartner 美的好朋友》指出，偽陰性不光是成本考量，更讓人害怕的是，偽陰性可能會導致鬆懈，而讓疫情擴散出去。「你得到一個陰性報告，就會鬆懈一些，這其實是人性。現在入境通通一人一室，這個風險就小了。」

粉專《MedPartner 美的好朋友》也強調，這樣的政策並不是什麼急轉彎或打臉過去的自己，而是整體入境的政策變化，所產生了適合全面篩檢的條件。不少網友看了認同說，防疫政策本就會隨著疫情的狀況，進行滾動式的調整，加上如今有更可怕的變種病毒出現，今非昔比，當然在有必要又有能力的狀況下，就會採取入境普篩的措施。

但也有網友看了認為，如果政府覺得民眾得到陰性報告會鬆懈，居檢可能造成家戶感染，那為何不一開始就集中檢疫？如果現在的政策不是轉彎，那不就表示政府根本沒參考其他國家的作法？為何不承認去年自己聽不進去別人的說法？怎麼不思考為什麼去年鬆散就是運氣好沒有病例而已？