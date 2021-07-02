向來惡名昭彰的快艇後衛貝弗利，這次要為自己完全脫序舉動付出代價！根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯2日爆料，在西區冠軍賽G6做出從背後推翻保羅動作的貝弗利，確定將遭聯盟禁賽處分，這個禁賽處分將等下個球季正式生效。

貝弗利在西區冠軍賽G6末節，眼見保羅大發神威帶領太陽提前取得20分以上大幅領先，心生不滿的他，竟在暫停期間突然從後面推翻保羅，展現徹底「小人」心態，裁判也在第一時間把他驅逐出場，如今貝弗利仍須付出慘遭禁賽代價。

不過貝弗利一度在推特上寫，「保羅，當時我的情緒有點失控，那是我的錯，但那個行為並非針對你本人，恭喜你進入總冠軍賽，祝好運！」沒想到這則道歉文隨時被刪除，從他道歉的文字當中，也感受不到他的誠意，甚至簡直裝傻到底。

畢竟貝弗利過往出現太多這種「黑歷史」，不僅是昨天的推翻保羅動作，更在今年西區冠軍賽G2刻意用額頭去撞太陽後衛戴文布克鼻子，造成他鼻樑骨折，但他最惡名昭彰的沒品動作，還是2013年季後賽刻意造成韋斯布魯克膝蓋重傷退場的小動作。