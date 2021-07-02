上半年房市買賣移轉棟數大增24%，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮表示，中南部交易量獨領風騷，有六大原因，包括基期低、兩代不同堂、新興工業區帶動、大量交屋潮、部分急售潮、南北落差縮小。李同榮同時對全年交易量大膽預測，預估下半年先蹲後跳，全台房市交易量將有機會突破35萬棟。

李同榮指出，很多人擔心七月房地合一2.0與實價登錄2.0同時上路，將影響下半年房市交易量，剛性需求的成屋市場一點也不受影響，倒是疫情肆虐所帶來短期交易量急凍現象，會使得下半年交易量表現將是「先蹲後跳」。

李同榮預測，下半年扣掉疫情擴散期間的交易量縮減將反應在七、八月間，九月以後房市仍會有報復性反彈的交易量，全台全年交易量將有機會突破35萬棟，比較去年32萬6589棟，將成長8～10%以上。

李同榮表示，未來房市將逐漸走入成熟期的大循環，大漲大跌都不是好事，中南部的高成長也會較為緩和，市場將回歸供需的基本面，房市也將隨著經濟成長的幅度同步前進，市場才能走的更穩健、更長久。