印度變種病毒株Delta來勢洶洶，新北市衛生局邀集轄內18家責任醫院召開「因應新型冠狀病毒Delta變異株來襲之醫院應變處置」會議，振興醫院感染科醫師顏慕庸指出，除了勤洗手、戴口罩、社交距離外，要更注意通風，有新鮮空氣，醫療體系本身的分艙分區分流更要落實，才能確保醫療量能的維持。

新北市衛生局長陳潤秋表示，此波本土疫情造成社區感染，新北市累積確診案達6000多例，尤其各家醫院在收治照護病人同時還要面臨院內感染的風險，壓力非常大，碰到更強大的Delta病毒來襲，更要加強做好院內感控及應變，以免社區再度出現大規模感染狀況措手不及。

會中邀請疾管署臺北區管制中心魏欣怡醫師、振興醫院感染科醫師顏慕庸、新光醫院感染科主任黃建賢醫師等專家學者，針對醫院群聚事件經驗及強化醫院應變能力機制分享。

顏慕庸指出，因應傳播速率更強的Delta變種病毒，除了勤洗手、戴口罩、社交距離外，要更注意通風，有新鮮空氣，醫療體系本身的分艙分區分流更要落實，才能確保醫療量能的維持。

顏也提醒隱形的環境媒介，是最容易被忽視的新興傳染病傳播因素，從到院前分流、風險汙染分區、節點管制、廣設酒精洗手點與加速人員疫苗接種，都是避免院內感染重要關鍵。

新光醫院感染科主任黃建賢表示，群聚事件應變，必須針對不同感染形式，制定不同處理流程，以強化醫院應變能力，包括主動監測指標個案、加速篩檢及隔離速度、重複有症狀個案篩檢、備援人員單位整備等，以便達到快速清空、消毒及復原。

陳潤秋表示，感謝全市18家責任醫院和所有醫護人員，近兩個月來不眠不休共同對抗疫情，從擴充病床、社區篩檢、到接種疫苗，都有賴所有醫院全力協助，面對頑強的變異病毒，各醫院必須更加落實分艙分流、員工健康監測、訪客門禁管制，並加速完成疫苗接種，加強社區監測採檢，以保全醫院，也保全新北市。