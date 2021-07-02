台中市環保局至北區美麗殿前進指揮所場地已完成清消作業。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

終結連六天+0，台中市2日出現疑似社區感染，居住北區美麗殿一民眾確診，據悉其同居女友PCR也呈陽性，由於感染源不明，市府緊急在其居住社區北區美麗殿以及經常出入的東區社區十甲旺市場成立前進指揮所往行快篩；十甲旺市場也緊急停市三天，詳細情形將在下午三點，台中市疫情中心記者會說明。

台中市衛生局指出，家住北區美麗殿一民眾日前身體不適到醫院就醫，因他在市場工作，經採檢PCR確診，匡列其同住者進行隔離採檢據悉，其同住女友也呈陽性，因感染源不明，所以市府不敢輕忽，立即展開疫調，並擴大匡列。

經疫調發現，個案平常時常到東區十甲旺市場的阿惠麵店，經發局立即通報該市場停業三天，環保局進行消毒作業。由於目前感染源不明，衛生局也送出檢體，要求中央進行病毒基因定序，以釐清是不是印度變種Delta病毒株傳播鏈。

台中市新聞局強調，秉持寧嚴勿鬆的原則，在確定出現不明感染源的確診者，2日在北區、東區設置一個前進指揮所兩個快篩站，立刻啟動快篩工作，民政局、衛生局、經發局、警政、消防救護、環保等相關局處進駐，立即匯集防疫人員，包含東區和北區區長及公所基層人力，此次篩驗由台中榮總、中國附醫前來支援，面對病毒擴大框列篩驗，詳細情形將在下午三點，台中市疫情中心記者會說明。