華碩(2357)除息日訂8月2日，現金股利發放日為8月26日，今年股東常會時間延期至7/30召開，華碩配發26元現金股利，以昨收盤價367元計，股息殖利率為7.09%。

華碩周四宣布其翻轉手機ASUS Zenfone 8 Flip即日起於五大電信開賣，搭配資費方案，購機優惠價2990元起，ASUS Zenfone 8為0元起。

此外，華碩電腦周邊新品也陸續上市，包括全新一體式水冷CPU散熱器三大系列！旗艦級「ROG Ryujin II」、潮流吸睛的「ROG Strix LC II ARGB」，「TUF Gaming LC ARGB」，皆配備高性能風扇、自訂燈效和業界最高六年保固，為玩家DIY組裝首選；另推出散熱風扇「ROG Strix XF 120」，全速運轉仍極致安靜，以高效低噪的表現，實現進化級遊戲體驗！

ROG玩家共和國則是推出兩款降噪神器—ROG Cetra II入耳式耳機與ROG Clavis外接式音效卡，無論遊戲、遠端會議或線上學習，有效阻絕環境噪音，大幅提升通訊品質。ROG Clavis外接式音效卡採用獨家AI降噪技術，可智慧偵測並過濾5億種背景噪音，僅保留清晰人聲。內建ESS 9281四核心DAC擴大器，130 dB訊噪比(SNR)呈現純淨細節，助玩家於遊戲中聽聲辨位。Master Quality Authenticated(MQA)解碼技術，提供令人驚艷的音質，傳遞錄音室Hi-Fi等級音效。3.5 mm轉USB-C插孔並隨附USB 2.0轉接器，相容於大多數3.5 mm耳機與裝置。