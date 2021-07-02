產量計畫分歧，周四美國原油期貨上漲2.4%；據了解，石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)周四的談判結束，未就產量政策達成最終協議，故將決議時間再做推遲；分析師認為，談判的推遲是不尋常的，顯示該組織內部存在分歧。

而初步討論結果為，沙烏地阿拉伯及俄羅斯支持今年8月至12月，將產量增加40萬桶/日，增產規模低於市場原先預期的50 萬桶/日，而面對不斷上升的全球燃料需求，恐將有供應趨緊的疑慮，激勵終場油價上漲；其中美國原油漲幅2.4%，倫敦原油漲幅1.6%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲1.76美元，報每桶75.23美元；8月熱燃油漲0.03美元，報每加侖2.16美元；8月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.27美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲1.22美元，報每桶75.84美元。(商品行情網)