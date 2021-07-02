台電核二廠1號機原應運轉今年底屆齡除役，但因為用過燃料池空間不足，且新北市政府未同意乾貯設施動工，因此用過核燃料無法退出抽換，於昨（1）日提前停機。新北市核能安全監督委員會強調，核二1號機提前停機，是台電公司未能儘早及妥善規劃乾貯設施，並非新北市的責任，請台電公司盡快興建室內乾貯設施，不要將提前停機問題，推給地方政府。

新北市核安監督委員會表示，早在2013年第3季會議，即由專家學者，建議乾貯設施應改為室內，以確保安全，前行政院長林全並於2016年9月指示，經濟部督促台電公司提出計畫，盡快把目前的乾式貯存場從露天改成室內。

此外，新北市核能安全監督委員會又於2018年第4次委員會議要求台電公司針對「核二廠除役後，高階核廢料處置方式案」提出專案報告，會議中多位委員與專家學者再次建議台電公司，考量設施安全性及地方民意，應直接興建室內貯存設施，並盡快完成，但台電公司仍不願依政策及民意辦理，才會造成現在的情形，請台電公司負起責任，不要卸責。

新北市核安監督委員會重申，沒有核安就沒有核電，室內乾貯設施已是地方及中央的共識，同時有關核廢料中期暫存設施及最終處置場的興建，也是台電應該積極處理的工作，請台電公司勇於擔起應負的責任。