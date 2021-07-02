6月30日晚上7時52分，彰化知名地標「喬友大樓」大火，奪走4條寶貴生命，其中一名死者，還是英勇衝入火場，不幸殉職的33歲消防員陳志帆，消息一出引發各界譁然。對此，人正好住火場附近的攝影師，隨即下樓透過相機鏡頭，記錄25張消防員奮不顧身的救火場面，每一幕都看得出他們精疲力盡、奮不顧身的模樣，宛如真實版台劇《火神的眼淚》畫面，讓網友看了盡是感動與鼻酸。

有攝影師透過鏡頭，記錄25張消防員奮不顧身搶救彰化惡火的場面，每一幕都宛如真實版台劇《火神的眼淚》畫面，讓網友看了盡是感動與鼻酸。（圖／FB_彰化人大小事）

有攝影師透過鏡頭，記錄25張消防員奮不顧身搶救彰化惡火的場面，每一幕都宛如真實版台劇《火神的眼淚》畫面，讓網友看了盡是感動與鼻酸。（圖／FB_彰化人大小事）

透過該攝影師網友「JJ Nian」昨（1）日在臉書社團「彰化人大小事」所PO出的25張打火英雄照，可以看到第一線的英勇消防隊員，為了與死神拔河、搶救人命，站在火神面前也毫無畏懼、拚盡全力，接著他們一個個累癱在地，一旁還有夥伴正在著裝，感覺要接手上陣，每個人臉上充滿疲憊，可是又透露出一種堅毅，想堅持到最後一秒、想撲滅最後一抹星星之火，在那之前絕不放棄的神情，叫網友看了大為動容，紛紛透過行動響應，至今已獲得2.6萬以上的按讚數、超過2500則留言，以及1100多次分享，底下更有許多網友先後留言，感謝這群偉大的無名英雄，直呼「看了好想哭」、「穿著厚重的防火衣！幾十公斤的裝備，辛苦了」、「打火勇士們！辛苦了」、「發生了火警，大家都是往外跑找出路，就只有消防員，往內跑，往危險的地方跑，真的是神的兒子，辛苦了！」、「看到這些照片很心疼，真的很謝謝你們，希望國家能把錢花在刀口上，把消防員的配備升級，畢竟他們都是在跟生命時間賽跑」「每一張臉、每一個身影，都讓人感動」。

有攝影師透過鏡頭，記錄25張消防員奮不顧身搶救彰化惡火的場面，每一幕都宛如真實版台劇《火神的眼淚》畫面，讓網友看了盡是感動與鼻酸。（圖／FB_彰化人大小事）

有攝影師透過鏡頭，記錄25張消防員奮不顧身搶救彰化惡火的場面，每一幕都宛如真實版台劇《火神的眼淚》畫面，讓網友看了盡是感動與鼻酸。（圖／FB_彰化人大小事）

不僅如此，還有網友大讚該攝影師的專業拍照技術，謝謝他透過相機留下這麼歷史性時刻，讚嘆表示「看到照片直覺聯想火神的眼淚，辛苦所有用盡全力付出的打火英雄們，也謝謝樓主用攝影紀錄這美好又難過的時」、「謝謝消防英雄。也謝謝拍攝者，讓大家知道消防員的辛苦」。