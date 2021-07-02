美魔女方文琳日前發文，透露這陣子不少藝人都收到酸民諷刺：「賈永婕做了這些你做了什麼？」讓她傻眼無奈，釣出賈永婕親自回應希望大家冷靜彼此尊重。方文琳昨(1日)晚間為此到賈永婕臉書致歉，表示無意牽扯賈永婕下水，而號稱抗疫女神的賈永婕也暖心回應：「姐，我是自己要跳進來」，並表示自己更開心善舉被偶像看到。

方文琳先前分享說話的方式很重要，最近常收到網友問她：「妳這麼有錢有閒怎麼不跟賈永婕一樣？」她回應自己不是很有錢，每個人行善的做法不一樣，能幫部分遇到困難的店家發文宣傳就是她幫助社會的作法，對此，賈永婕看到新聞後，昨也呼籲大家要團結、尊重，對抗唯一的敵人「病毒」才是重點，喊話：「文琳姐你是我的偶像，飛鷹時期我就在追你了，愛你」。

賈永婕暖心回應方文琳。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

對此，方文琳回應：「永婕真的很抱歉把妳牽扯進來了..」，「這一陣子台灣有妳真好，看著妳的號召、東奔西跑四處送暖，謝謝妳，辛苦了，也愛妳」，而今凌晨賈永婕則說是自己想跳進來，「我很不好意思自己瘋狂但是單純的想幫忙的初心，也許造成一些口水戰⋯⋯很拍謝！但是又覺得居然我的偶像有看到我捏」。

賈永婕近來人氣高，被封「抗疫女神」。（圖／中時資料照片）

稍早，身為賈永婕偶像的方文琳再說：「妳是我學習的對象，尤其在運動方面，雖然我因為答應已經在天上的大弟，要為他跑一次全馬，而我也在田中馬完成！！希望以後是為自己而跑，可以像妳一樣跑到國外去。謝謝有妳」，兩大女神一來一往溫暖互動，粉絲更回應：「我都是看著你們的戲，聽著你們的歌變…老的。不要打我」、「酸民不用理，他們又為了疫情做了什麼，我們都是用自己的能力做應做的事」、「每個人都善盡自己的能力，社會就會很美好」。

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