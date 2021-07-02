前南韓人氣女團「KARA」成員具荷拉，2019年結束僅28歲的年輕生命，讓眾人震驚惋惜不已，事實上她生前飽受壓力，除了長期遭網路霸凌外，還爆出遭髮型師前男友崔鍾範家暴、威脅曝光偷拍的性愛影片等，之後崔鍾範被判刑1年，他則對網路上給他負面批評的網友們提告，近日判決結果出爐，崔鍾範敗訴，被眾人譏是「法律認證渣男」。

具荷拉生前與前男友崔鍾範對簿公堂，事件曝光後男方遭到大批網友怒譙，鬧得沸沸揚揚，而官司結果直到具荷拉過世近1年才塵埃落定，崔鍾範在傷害、威脅、強迫、財物損壞等4項罪名成立，但非法偷拍性愛片這項卻不成立，最終被判有期徒刑1年，讓具荷拉哥哥、粉絲及眾多網友感到心寒。

據韓媒報導，崔鍾範不堪坊間負評，針對在網路上對自己發表負面留言的9名網友提告，主張這些人對他惡意攻擊，要求賠償，此案在本月1日作出裁定，法院判崔鍾範敗訴，理由是法官認為這9名網友的評論不能被當作是降低整個社會對崔某人格評價的違法行為，也駁回崔某要求被告賠償的訴求。

法官說明，9名被告是看到網路上的新聞後，提出對於特定犯罪類型應有的懲罰，以及預防犯罪相關的建議，或是發表自己的感想而留言，雖留言中有部分有貶低、辱罵的成分，但不到要賠償的程度，法官也強調，對於判定「犯罪報導的批評言論」是否是非法行為時，應更加謹慎拿捏，不該單因對於某人的辱罵、無理字眼，就認定是非法行為，因此判崔鐘範敗訴。