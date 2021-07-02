新冠肺炎本土疫情趨緩，自6月25以來，連續7天確診數均維持在2位數，不少民眾關心何時能解除三級警戒。前民進黨立委郭正亮日前預測，7月12日一定會解封，因為7月28日指考要登場了！

新冠肺炎本土疫情趨緩，不少民眾都關心何時能解封。中央流行疫情指揮中心1日透露，解封需要先等北農、屏東群聚等穩定下來，目前正在規劃未來開放後，不同行業因應疫情來做教育訓練、推出指引，例如餐廳可以梅花座，但詳細內容還在規劃中。一旦開放後出現疫情，在等待衛生局安置前，管理人員就能及時準備。

指揮官陳時中表示，現在有些參考的指標和數目，但是目前還是以控制疫情為主。7月12日以後的規劃是如果開放後有疫情，要怎麼及時因應。指揮中心會訂定不同行業的指引，希望在人員管理、分流上班、健康監測、環境清消都能達到標準，未來若開放，萬一有疫情就能及時因應。

對此，郭正亮上月30日在岑永康直播中認為，7月12日非解封不可，因為7月28日要指考；8月28日公投也一定會投，因為延後對民進黨不利。另外，岑永康詢問，美國是否會藉由TIFA表示善意以挽回萊豬公投？郭正亮也直言，當然會！