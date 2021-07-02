美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office,CBO）周四將美國2021財政年度（截至9月30日）經濟成長預測上修至7.4%，且儘管新冠紓困相關的支出增加，但CBO預估聯邦預算赤字將微跌至約3兆美元。

稍早前國際貨幣基金（IMF）大幅調升對美國的經濟成長預測，呼應了無黨派的國會預算辦公室對美國經濟的樂觀預期。

IMF以美國從新冠疫情中強勁復甦的現況，以及拜登總統大部分的基礎設施和社會支出計畫得以落實的假設，將美國本年度國內生產毛額（GDP）成長率預測從4.6%上修至7%。IMF並預估聯準會將在2022年上半年開始縮減量化寬鬆規模，並在2022年底或2023年初開始升息。

白宮對這兩個樂觀的預測，以及近幾周來世界銀行、經濟合作暨發展組織（OECD）和聯準會陸續發布的預測表示歡迎，稱這證明拜登總統推動美國經濟發展的計畫正在發揮作用。

白宮官員表示，美國的成長預測升高、赤字預測下滑，而失業率將繼續下降，拜登的經濟正蓬勃發展，他並表示，這個最新的預測也認為當前的消費者物價上漲只是暫時現象。

CBO周四發布最新經濟預測報告，根據第四季的數據，美國2021財年GDP成長率估將達到7.4%，是2月預估全年成長3.7%的兩倍之高。CBO預估2022財年和2023年度美國的GDP成長率將分別下滑至3.1%和1.1%。

報告指出，因推出大規模新冠紓困方案，以及防疫封鎖措施重創經濟活動，美國的預算赤字在2020財年創下歷史新高3.129兆美元，但2021財年將略為下滑至3兆美元。

今年2月CBO預估2021財年的預算赤字為2.26兆美元，但該數字尚未將拜登總統3月頒布的新一輪1.9兆美元援助計畫的影響納入考量。

CBO周四表示，這項名為「美國救援計畫」（American Rescue Plan）法案使2021財年的赤字預測值增加約1.1兆美元。這些預測都尚未包括拜登提出的硬體與人文福址的基礎建設計畫。

如果無法透過稅收或其他收入增加來彌補，這些新計畫可能使國家支出增加數兆美元。但CBO表示，受益於強勁的消費者需求和新冠疫苖持續擴大接種，優於預期的經濟復甦將抵消部分援助支出對赤字的影響。

CBO預估2021財年的赤字占GDP比率約為13.4%，高於2020財年的 14.9%。2022財年赤字估將大幅下滑至1.153兆美元，對GDP的占比將跌至4.7%，到2023財年，赤字將進一步縮小至7890億美元，占GDP比率跌至3.1%。

報告並指出，後疫情時代強勁的經濟增長不會一直持續下去，主要因美國勞動力增長緩慢。CBO預估2024財年和2025財年美國GDP成長率為1.2%，2026～2031年的成長率估為1.6%。