就算不少球隊都對肯巴沃克的未來相當悲觀，起碼湖人、快艇兩支洛杉磯球隊都不這麼想！根據《ESPN》記者羅威2日爆料，才被塞爾提克交易到雷霆的肯巴沃克，目前吸引湖人與快艇的招募目光，也都想積極爭取他的加盟，湖人甚至把庫茲馬擺上交易檯面。

才在季後賽首輪遭到籃網4比1淘汰出局的塞爾提克，先前馬上把肯巴沃克與兩個選秀權送到雷霆，換回荷福德、摩西布朗與2023年次輪籤，擺明已經對於本季傷痛不斷的沃克失去信心，沒想到沃克馬上就傳出可能將被雷霆再次交易出去。

事實上，肯巴沃克本季確實表現讓人失望，本季因為傷痛纏身，只打了43場例行賽，雖有場均19.3分、4.9助攻與4.0籃板，來到季後賽卻又帶傷上陣，只有場均12.7分、4.0助攻與4.0籃板，塞爾提克當然已經不想再在他身上浪費時間。

但爭搶肯巴沃克動作最快的還是湖人，湖人總管佩林卡遭到爆料已經跟雷霆提出交易徵詢，想用庫茲馬為主體換來沃克，畢竟沃克也曾說過想跟詹姆斯、安東尼戴維斯一起打球的想法，至於剛遭太陽淘汰的快艇，同樣也需要沃克這種控衛坐鎮後場。