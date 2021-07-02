據《路透社》與德國當地媒體報導，有鑑於在印度發現的Delta病毒目前正在德國肆虐，德國疫苗委員會(STIKO)1日發布最新接種建議，呼籲不論年齡如何，可以在接種第一劑AZ疫苗後，第二劑疫苗選擇mRNA的輝瑞疫苗或莫德納疫苗。

報導中指出，由於高傳染力的Delta病毒正於德國快速傳播，預計未來數日內便會成為該國確診者的最主要感染病毒株，STIKO也重新檢視並調整疫苗政策。根據STIKO最新公布文件，選擇疫苗混打的人兩劑之間應間隔至少4週；不過，該文獻也保留地說會依實際施打情況再進行調整。

《德國之聲》日前才引述英國牛津大學的研究成果，指出混打疫苗(先是腺病毒載體疫苗，後是mRNA疫苗)的接種者產生的抗體數，遠比兩次都接受AZ疫苗的人來的高。

德國英文新聞指出，作為疫苗不足下的緊急應變方案，STIKO先前只推薦已接種AZ疫苗的年輕人，採取混打疫苗的方式。事實上，德國總理梅克爾本人就是第一劑接受AZ疫苗，第二劑選擇莫德納疫苗。

此外，在這次修訂的最新建議中，委員會強調有鑒於Delta變種病毒株的感染力更強，按時接種第二劑疫苗更顯重要。報告強調，僅接受1劑疫苗的人，對抗Delta病毒的防護力明顯降低。

專家也引用英國最新數據，強調完整施打2劑疫苗的人，在防止因Delta病毒而轉為重症的效力，與抵抗其他變種病毒的防護力相當。

STIKO在最新建議中，也針對各種疫苗的第二劑施打間隔時間指示；輝瑞疫苗的兩劑之間需間隔4至6週，AZ疫苗為9至12週(此指2劑皆為AZ疫苗)，AZ與mRNA疫苗混打則需4週。一般而言，德國政府會遵循STIKO的建議。

為了解哪種疫苗組合產生的防護力最強，牛津大學召集830名50歲以上的志願者，施打各種疫苗組合。結果發現，兩次都接受輝瑞疫苗的人，產生的病毒抗體數最多，其次是先接受AZ疫苗、在接受輝瑞疫苗。有趣的是，即使將順序顛倒，先打輝瑞再打AZ，產生的抗體仍較兩劑都是AZ疫苗者來得高。

《德國之聲》引述德國西部薩爾大學的研究，同樣也發現先接種AZ疫苗，再接種輝瑞疫苗產生的抗體，遠比兩劑都接種同樣疫苗的人來得強。不過，英國的研究報告還未經過同僚審查。換言之，仍不能斷言混打疫苗就是最佳方案。同樣地，薩爾大學也強調這份研究為初步成果，還需進一步評估。特別是，還需要研究年齡與性別是否會讓疫苗混打者產生更嚴重的副作用。