彰化市火車站前喬友大樓一場惡火帶走4條人命，仍有10多人住院治療中，遵循政府防疫規定乖乖入住卻遇劫，令許多民眾和親友家屬痛心憤怒不能接受，彰化地檢署配合完成死者司法相驗後，也與警方聯手偵辦，已調閱大樓內部和周邊所有監視器畫面進行過濾清查，並傳訊相關人等，了解火警過程中有無疏失、業者有無善盡住客的疏散責任。

喬友大樓火警從地下室一路往1至4樓延燒，而7至9樓為去年3月開幕後轉為防疫旅館的百香果商旅，火警共造成1名消防員和3名檢疫住客死亡，另至少還有2、3名傷者傷勢嚴重，仍在插管治療中，不少親友上Dcard等社群網路貼文痛批旅館業者罔顧人命，第一時間竟未如實告知發生火警，警鈴大作關閉之後，還欺騙大家只是演習，硬生生把逃出來的住客全趕回房間內，質疑因而使住客錯失第一時間的保命黃金時機。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，3名本國籍死者的遺體司法相驗昨天也已完成，死因都是因濃煙嗆傷致死、PCR採檢陰性；至於印尼籍女看護工，因在台完全沒有親人家屬，須等拿到授權書後才能進行相驗，並由衛生局先行進行PCR採檢。除非家屬有意見，否則4名死者原則上都不會進行解剖。

葉建成說，警方昨天已經完成周邊所有監視器畫面的調閱，正在逐步過濾清查有無可疑人士。喬友大廈樓上的防疫旅館入住29人，業者是否有疏失導致火警發生？火警發生後業者是否有盡到疏散的責任，都是檢警調查的重點，而火場是否有人為縱火跡象，則須等待消防單位火場鑑識調查報告出爐後才能進一步調查釐清。

彰化縣衛生局說明，防疫旅館住客中有2人確診後依中央規定收治住院10天治療後，病情緩解，且PCR採檢Ct值大於30以上，因此安排入住自主健康管理7天。針對生還者與死者PCR採檢結果，全部為陰性。