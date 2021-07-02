香港《明報》報導，昨日（7月1日）是香港回歸24周年，警方在多區布防嚴防示威及截查市民，拘捕至少19人；晚上10時許一名50歲男子在銅鑼灣崇光百貨外突然亮刀，從後刺向一名男警的左肩背，多名警員曾拔槍戒備，嫌犯隨後用同一把刀自插左胸，滿身鮮血被制服在地，送院後證實死亡。受傷員警28歲，年資8年，現隸屬東九龍機動部隊（PTU），他左背肩胛骨中刀，傷口10公分深，傷及肺部，清醒送院。案件列意圖謀殺。

香港保安局長鄧炳強凌晨接受媒體聯訪時表示，嫌犯背景仍在調查，但在其家中找到電腦紀錄、物品及文件，初步顯示屬「孤狼式本土恐襲事件」，又稱除嫌犯要負責外，平日很多煽動暴力、美化暴力的人，也導致這次不幸事件。

香港警方嚴厲譴責這類嚴重危害他人性命的暴力行為，「定必追究到底」。新任警務處長蕭澤頤、港島總區指揮官郭柏聰、機動部隊校長陳健國深夜趕赴瑪麗醫院探望。

綜合鄧炳強及多則網上影音，昨晚10時10分，一名穿黑衣、揹背包的男子在崇光百貨外、近東角道，突然亮刀從後插向一名駐守街道的男警的左肩近腋下位置，中刀警與身旁同袍隨即跑開，3名警員一度拔槍，大批軍裝警隨即奔前並用橙帶封鎖怡和街一帶。消息確認有警員曾拔槍戒備，但沒開槍。遇襲男警未幾倒地，狀甚痛苦，同袍上前圍著他並施救。

影音畫面顯示，嫌犯施暴後跑走。他隨後用同一把刀自插胸口，快步走向崇光外，最後靠牆浴血倒下，多名警員上前制服。在場警員為他急救，救護員到場後實施CPR心肺復甦術，並將他送往律敦治醫院。嫌犯50歲，律敦治醫院證實他於晚上11時20分死亡。

香港特首林鄭月娥昨深夜由北京返港，對襲擊事件予以強烈譴責，稱警方會全面調查嫌犯背後是否有組織聯繫。她稱過去24小時多宗案件發生，如有人擲爆炸品，現印證《香港國安法》實施後，香港由亂變治，社會安寧，但仍要提高警惕，警方會繼續防範，呼籲市民提高警覺。

此外，林鄭月娥在聲明中形容昨日多區涉違法及破壞公共秩序事件「明顯是危害社會安寧和挑戰特區政權」。香港政務司長李家超也發表聲明，稱昨日多區發生多起涉嫌違法事件，警方會果斷執法、維護法紀。