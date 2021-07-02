三星電子宣佈旗下Galaxy S21 Ultra 5G於2021世界行動通訊大會（MWC）中，獲頒全球行動大獎（GLOMO獎）之「最佳智慧型手機」獎項。一年一度的GLOMO獎項旨在表揚對全球行動產業發展深具貢獻的軟、硬體與服務。

於6月30日的頒獎典禮中，Samsung Galaxy S21 Ultra 5G被評選為過去一年間的「最佳智慧型手機」。其搭載相機模組、智慧型顯示螢幕，是追求拍攝出動人、細膩照片者心中的亮點新品。這款手機也是首款支援S Pen的S系列裝置，為重量級用戶再挹注生產力。而Samsung Galaxy S21 Ultra 5G將一系列的功能融入時尚的輪廓切割設計，堪稱三星工藝的極致體現。

該獎項評審表示：「此為最佳Android系統智慧型手機－三星的巔峰代表之作，其搭載多元功能、令人驚艷的AMOLED顯示螢幕、業界一流的相機鏡頭等，集眾精銳於一身，獲頒2021年最佳智慧型手機得主實至名歸。」

根據MWC官網，除了Galaxy S21 Ultra 5G之外，Galaxy S20 FE、OnePlus 9 Pro、Apple iPhone 12 Pro Max以及Xiaomi Mi 11 Ultra是另外四款入選的手機，而評選項目包含：實體設計與創新、設備性能和外型、在外型/技術/功能面的嶄新創新、產品功能的實用性與特色、價格帶與物超所值的感受、在全球取得商業成功、使用者體驗/品質與可靠性、環境與可續性證書、對於持續支援的承諾（例如軟體升級等）。

三星電子資深副總裁暨行動通訊事業部行銷負責人Stephanie Choi表示：「我們深感榮幸能在激烈的競爭中脫穎而出，獲得今年度GLOMO大獎殊榮。」並且指出三星將持續追求創新，期望打造符合現今與未來用戶需求與受用戶喜愛的裝置。