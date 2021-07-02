應召站打出「防疫期間 人人有責」口號提醒防疫。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

網路刊登「體驗日本AV女優的FU」圖片。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市連6日零確診，2日卻傳1陽性確診個案，警方不敢掉以輕心，持續清查特定營業場所，日前在北屯區文心路上的私人大樓出租套房，查獲同樓層有2間套房內各有女子與男客完成性交易，赫然發現有男客房外排隊等候交易，保持「社交距離」，卻忽略「人與人的連結」造成防疫破口，將2男2女依法送辦。

據警方了解，該2名女子稱，因疫情嚴峻，針對客人均過濾，有詢問旅遊史、接觸對象，並打出「防疫期間 人人有責」口號提醒，令人啼笑皆非，另3名男客最近亦無北部及南部相關旅遊史也未接觸隔離對象。

台中市警五分局於6月16日接獲民眾檢舉情資於疫情期間仍有業者以網路刊登「體驗日本AV女優的FU」圖片，現場並須配合政府實名制、戴口罩及量測體溫等防疫措施，提供安心健康服務為號召持續攬客，客人慕名而來，恐造成防疫破口。經警方網路巡邏蒐證，聲請搜索票，當場查獲。

國內COVID-19疫情持續，指揮中心宣布延長全國三級警戒管制至7月12日，台中市警第五分局持續投入警力，加強清查特定營業場所，勿使八大業者轉移陣地暗中營業，另為避免色情業者改以「個人工作室」模式私自營業，警方亦加強蒐報情資，嚴查色情交易，全面防堵疫情擴散。

中市警第五分局表示，防疫期間警方除維護社會治安、維持交通順暢，亦配合執行防疫工作，針對應暫停營業場所持續複查是否確實配合停業，將賡續加強查察取締各種化明為暗、「一樓一鳳」之不法交易，以杜絕防疫破口，共同守護市民健康。