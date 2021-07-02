1.南亞科(2408)：美光喊缺貨到明年，股價開高小漲，重新登月。

2.新鋼(2032)：昨外資擴大買超1160張，激勵今早開高後疾拉漲停36.4元，再創新高。

3.新光鋼(2031)：業績旺發津貼＋紅利，上半年EPS拚5元，昨外資轉買超895張，激勵今早股價飆上漲停86.6元。

4.運錩(2069)：不鏽鋼價俏，昨外資大舉買超5180張，激勵早盤快攻漲停44.95元。

5.怡利電(2497)：股價連跌3日後，下方季線有撐，昨外資轉買超，今早挾量攻漲停，躍過5日線。

6.倉佑(1568)：車市升溫，昨外資擴大買超284張，激勵今早股價強彈逾6.5%，季線、5日線一次拿回。

7.迅得(6438)：第二季營收逐月攀高，6月成績受期待，股價沿百元跳動，偏多整理。

8.台光電(2383)：決配息7元 季營運拚更上一層，外資昨日轉向買超逾2500張，一度反彈2%。

9.希華(2484)：迎5G商機，6月營收估創高，買盤回籠，今早一度走高3%。

10.同致(3552)：笑擁電動車與汽車電子雙引擎，股價修正後再往上爬，盤初攻高3%。

11.嘉泥(1103)：挺過疫情風暴，各國陸續開封，轉投資飯店迎報復性旅遊商機，勁揚逾2%。

12.日勝生(2547)：獲台中捷運綠線南屯站土地開發最優申請人，多方歡呼，走高2%拚突破盤整糾結。

13.長榮(2603)：解除緊閉首日，處置期間大漲52%，早盤帶量下滑逾2%。

14.大聯大(3702)：持有台驊投控帳面價值暴增，不畏外資、自營商轉賣超，股價上漲逾3.5%，躍上波段新高價。

15.國際中橡(2104)：國際油價熱融融，外資轉買超力挺，晨盤漲近3%。

16.台聚(1304)：油價給力，早盤續拉漲停，44.85元寫波段高點。

17.富鼎(8261)：搶攻SiC、IGBT商機，股價強漲逾7%，重返80元關卡、登2個月高價。

18.台達化(1309)：外資昨買超1602張拱，油價助陣，晨盤再飆漲停，重回50元關、寫2個半月高點。

19.朋程(8255)：大啖新能源車商機，早盤觸及漲停。

20.華新(1605)：印尼鎳生鐵廠Q3投產，早盤放量漲逾2%。

21.順達(3211)：H2傳統旺季助營運，早盤漲逾4%、收復周線。

22.東聯(1710)：買盤點火，早盤急攻漲停，衝上波段高，委買張數高掛逾2萬張排隊。

23.宏益(1452)：機能、環保紗需求強勁，目前訂單能見度達二個月以上，早盤急鎖漲停，站上30元及逾5年高。

24.台塑化(6505)：報價築底走堅，營運給力加分，今放量攀揚4%，追平前高112元。

25.達興材料(5234)：獲外資連3買，早盤放量大漲逾半根停板，一舉躍上季線與半年線。

26.聚和(6509)：入列寧德時代供應鏈，股價水漲船高，昨獲三大法人聯手買超2508張，早盤火速衝頂，改寫逾10年高價。(編輯整理：李慧蘭)