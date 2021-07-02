六都公布今年6月房市買賣移轉棟數為25027棟，月增1.1%，單月的年增率高達26.6%，創今年單月新高，也是9年同期最高，六都上半年買賣移轉棟數為134458棟，年成長24.6%。吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮認為，上半年交易量增長，中南部獨領風騷有六大主因，包括：1.基期低，2.兩代不同堂，3.新興工業區帶動，4.大量交屋潮，5.部分急售潮，6.南北落差縮小，預估今年全年房市交易量將有機會突破35萬棟。

李同榮指出，很多人擔心七月房地合一2.0與實價登錄2.0同時上路將影響下半年房市交易量，他斷言剛性需求的成屋市場一點也不受影響，倒是疫情肆虐所帶來短期交易量急凍現象，會使得下半年交易量表現將是「先蹲後跳」，李同榮預測，下半年扣掉疫情擴散期間的交易量縮減將反應在七、八月間，九月以後房市仍會有報復性反彈的交易量，全台全年交易量將有機會突破35萬棟，比較去年32萬6589棟，將成長8~10%以上。

李同榮強調，未來房市將逐漸走入成熟期的大循環，大漲大跌都不是好事，中南部的高成長也會較為緩和，市場將回歸供需的基本面，房市也將隨著經濟成長的幅度同步前進，市場才能走的更穩健、更長久。

李同榮分析，六月單月台南年增長70.04%表現最強，新北市減幅14.35%最弱，但單月份統計往往因交屋潮的集中或其他短期因素而失真，較精準的統計應該是1-6月整體交易量，上半年六都交易量分別是：高雄增長32.15%最強，其次為台南市增長28.03%，台中市增長26.99%，其餘各都也都有15%-24%的增長幅度。

李同榮細說中南部交易量會大幅增加有六大因素，包括1.中南部地價與房價基期過低。2.兩代不同堂強勁購屋需求，近幾年中南部家庭戶數逐年成長。3.新興工業區南移帶動就業機會，尤其是台積電擴廠外溢效應，牽動了大台南的整體房市走勢至鉅。4.房市回升後首波大量的交屋潮，近三年中南部預售市場大幅增長，就有大量的交屋潮湧現。5.房地合一稅上路引發的急售潮。6.南北房市落差的調整，近幾年因交通建設發展、台商製造業回流、政策的支持，使得北中南在一日生活圈的情況下，房市南北失衡的狀態與落差現象縮小。