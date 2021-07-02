隨著疫苗施打後的陸續解封，美國經濟數據樂觀，市場靜待2日發布的非農就業報告，美股四大指數漲多跌少，僅費城半導體指數收黑，S&P50指數連續第6天創高，日韓股同步走高，電子股量能依舊低迷，盤面由塑膠、鋼鐵、油電燃氣以及航運等傳產類股穩軍心，台股今開高31.75點、報在17745.69點，指數一度出衝高至17795點，惟再戰17800近關情怯，約9：50指數翻黑，呈現高檔震盪整理，指數一度壓低到17701，驚險守住17700點；目前台股各期均線呈多頭排列向上走揚，中期均線月、季線亦處多方格局，分別在17316點及16985點，此係台股現階段中期下檔重要支撐，在現階段類股多頭持續下，多方格局延續。

電子股今持續難逃低量，成交比重不到2成，台積電(2330)ADR下跌約1.5%，今開低震盪、下跌0.6%，鴻海(2317)震盪於平盤附近，大立光(3008)開低走弱，盤中震盪於平盤附近，聯發科(2454)小漲0.4%。

航運股利多頻傳，早盤航運股成交比重一度達6成之多，貨櫃三雄今遭賣單調節，長榮(2603)今解封恢復正常交易，有法人將目標價上調到339元，今儘管股價開高再度創高，其後隨即陷入震盪，震盪於平盤附近，陽明(2609)開高後隨即翻黑，下跌逾1.5%，萬海(2615)股價也呈現震盪，台航(2617)、台驊(2636)、四維航(5608)早盤也一度創今年新高，漲幅一度達4%、3.5%、3%，慧洋-KY(2637)亦上漲逾2%。

OPEC+(石油出口國組織與盟友)將產量決策會議推遲至週五後，油價上漲推動能源股漲勢，塑化股今漲勢兇猛，塑化類股指數漲幅達3%，指標股台塑四寶中與油價關聯最為直接的台塑化(6506)一度大強漲逾5%，台塑(1301)、台化(1326)分別上漲約3.5%、2.5%，南亞(1303)漲幅也達1.5%；台聚家族台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)早盤一度均攻上漲停，華夏(1305)也一度逼近漲停、盤中漲幅收斂到6%左右。

基礎建設話題持續延燒，鋼鐵股今類股漲幅達2.5%，新光鋼(2031)在財報助攻下，順勢攻上漲停，志聯(2024)、燁輝(2023)大漲7%，威致(2028)、大成鋼(2027)、盛餘(2029)以及海光(2038)等漲幅達3%~4%。

兆豐國際投顧表示，近期美股續創新高，台股跟隨走強，儘管目前台股電子股持續盤整，未見明顯轉強訊號，所幸航運、原物料股受惠報價續揚，加上美國基建計畫達成協議等利多帶動，使得大盤在電子、傳產、金融持續良性輪動下，帶動指數震盪盤堅、再創新高，另外，國內疫情日漸趨緩，且預期台股6月營收、法說會亦偏向正面，都有利台股繼續震盪盤堅挑戰18000關卡。