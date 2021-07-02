台北市環南市場近日進行大規模PCR，結果今出爐，有41人呈現陽性反應，今早緊急封閉清空消毒。對此，行政院長蘇貞昌今早召開防疫應變會議，指示指揮中心指揮官陳時中落實執行市場專案，並立即前往現場掌握相關狀況。

針對台北市環南批發市場與周遭攤商爆發新一波群聚疫情，蘇貞昌今早九時於政院召開防疫應變會議。蘇昌貞聽取各部會報告後，請陳時中落實執行市場專案，並立即前往現場掌握相關狀況，並請經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲與醫福會執行長王必勝及相關醫療院所協助，務使包括市場內攤商、外圍攤商等相關接觸人員都盡快完成篩檢，並與地方合作，做好接下來的疫調、匡列和隔離工作。

另外，針對批發市場的休市，蘇貞昌也請陳吉仲妥善處理全國農產品運銷作業。

今日防疫應變會議與會人員包括副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、祕書長李孟諺、副祕書長何佩珊、羅秉成、政委黃致達、陳時中、王美花、陳吉仲、疾管署長周志浩、王必勝等人。