俗話說，道不同不相為謀，圈子不同不必強融，搜狐網命理專欄點名，雙子座、獅子座、摩羯座、處女座的人從來不會強行與人尬聊，他們不僅自尊心強，情商也很高，十分懂得理智揀選身邊的朋友，自然會散發出高貴的氣質。

▍1.雙子座

雙子座的人擁有出了名的高情商，很會看他人的臉色，見人說人話，見鬼說鬼話，他們善於跟人打交道，總能一眼看透對方的想法，所以他們向來只會說別人想聽的話，如果如果聊不下去就不會繼續尬聊，交際能力一流，世界上幾乎沒有雙子座搞不定的人。

▍2.獅子座

獅子座天生愛面子，對他來說，面子比什麼都重要，所以從來不會做出「倒貼」的行為，除非有利益需求，否則一般都是等其他人主動找他說話，而如果他發現其他人對他的話題沒什麼興趣的時候，他們就會點到為止，不再繼續。

▍3.摩羯座

摩羯座的人自尊心相當強，如果他發現你對他愛理不理，或者只是敷衍了事的話，他們就不會再主動跟你開啟話題，同時，摩羯座的人會記在心裡，時時刻刻提醒自己，千萬不可以變成一個無腦奉承他人的人，並認為用熱臉去貼冷屁股的行為毫無尊嚴。

▍4.處女座

處女座的人有一顆非常細膩的心，很會察言觀色，他能根據一個人說話的語氣，準確推測出對方的心思，洞察力很強，加上他們不會做出有失面子或讓自己難堪的事情，因此他們從來不會硬聊天，認為雞同鴨講是一件很無聊的事情，沒必要讓彼此為難。