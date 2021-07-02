奧運會落選賽於今天（2日）打完，中國大陸隊以80：105的比分慘敗希臘隊，。至此，大陸男籃在落選賽第一階段兩戰皆敗，提前出局，確定無緣東京奧運會。

日前舉辦的奧運落選賽第一場，大陸男籃也以30分慘敗加拿大隊。中國大陸男籃創下了37年以來的慘敗紀錄，2場共輸掉55分。

大陸男籃同時創下37年來首次缺席奧運會的慘敗紀錄，過往，大陸男籃已經連續9次打進奧運會決賽圈，僅次於澳洲（13次）和美國（10次），現在，紀錄終結。

隨著大陸男籃慘敗希臘隊，大陸男子三大球類運動集體無緣奧運會，也是37年來首次發生的慘敗紀錄。

大陸男足在資格賽中1球不進、大陸男籃遭遇2場慘敗，而大陸男排也是以0：3的成績輸掉，無緣奧運會。

由於中加關係緊張及適逢1日中共才剛慶祝建黨百年，這場賽事引發大陸網友高度關注及失望。而且尷尬的是，大陸女子三大球類運動已全部打進了東京奧運會。