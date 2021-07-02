大豐有線電視今日召開股東常會，會中通過現金股利每股2.89元及以資本公積每股配發0.11元議案，合計每股3元現金，以感謝股東長久以來的支持與鼓勵。

大豐電董事長張銘志表示，全球供應鏈受到疫情衝擊，疫情也促使工作、娛樂的居家化及遠距化，從而推動家用寬頻使用需求提升，大豐精確掌握趨勢脈動，推動寬頻服務，寬頻總戶數在6月底已超過11萬6千戶，相比去年1至5月的業績，今年同期成長超過25％，整體寬頻用戶的滲透率已超過50％，並持續成長中。

大豐電今年新增寬頻用戶中，120M以上的月均申裝占比達總申裝量的86％，較108年度月均值成長46％。張銘志表示，績效成長都是來自光纖寬頻網路及傳輸品質受到用戶高度肯定。

面對未來的挑戰，張銘志指出，今年大豐除了著手評估及測試10 GPON設備與現有GPON架構並行之工程技術，預為因應5G時代的商用及家用網路發展需求外，也已經在7月份正式與同業合作，也會持續積極導入更多元OTT內容及加值服務。