環南市場今爆出41人PCR篩檢陽性，引起各界關注，行政院長蘇貞昌也立刻下令要陳時中到場掌握狀況。對此，毒理學專家招名威表示，微解封根本是不智之舉，目前還有一堆潛在的確診者，加上北農的篩檢結果仍不確定，若不小心出包恐讓攤販、市民、醫療、市府和中央通通輸掉，陷入五輸的局面，如果是擔心攤販餓死，那就應該要快速提出相關的補助措施才對，而不是將整個防疫風險都賭上去。

招名威昨天在臉書發文表示，7/1的確診數下降了，但專業判斷仍不適合「微解封」，再說，如果這個措施出包了，事實上就是「五輸」的局面，攤販、市民、醫療、市府和中央通通都輸了，因此他認為「微解封根本不智之舉」。

招名威指出，假日即將來臨，台北市每天都還有至少20人確診，疫調的來龍去脈完整分析了嗎？誰可以確定不會有破口呢？在攤販前的人群聚集密度反而更高，到時候誰能保證大家都會保持社交距離？如今去夜市只能外帶、無法外食，那現階段開放去夜市的意義到底是什麼？回家點外送不就好了嗎？

招名威認為，微解封後若真的出狀況，又要封城、來個全台居家2個月誰受得了？攤商關門、市民回家、醫療緊縮，導致「三輸」，而市府和中央互踢皮球也雙輸，根本就不會有贏家。

招名威說，事實上根本沒有人會因為再多撐兩周就餓死，如果真如台北市長柯文哲所擔憂「餓死比病死的多」，那市府就應該快速提出更多針對攤販的補助措施才對，像是紓困救助金、借貸辦法或發放現金。

招名威也呼籲北市府別只是說嘴，請提出高智商的方案來，不然將整個防疫風險都建立在擔心部分人士會餓死的基礎上，這個「萬一」失敗的代價實在太高了。

招名威今早再度發文表示，台北市的疫情變來變去，不篩則已，一篩環南市場就爆出41個陽性，一堆潛在的確診者不說，加上北農的篩檢結果還不確定，匡列、足跡和相關的配套措施呢？他實在不懂夜市的微解封政策怎麼出來的。「反正現在政策拍板只要小部分人開心就好了？不專業的決策，視市民的生命價值到底有多低？」