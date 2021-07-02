根據韓國最新官方經濟數據，由於農產品與原油產品價格上漲，韓國6月消費者物價指數(CPI)漲幅已連3個月都超過2%。外界擔憂，景氣快速復甦下，2021年韓國提前升息機率將大增。

韓國政府2日表示，因為比較基期較低以及農業畜牧產品供應吃緊，6月CPI年增2.4%，雖低於5月的2.6%，但還是寫下9年來單月最大漲幅紀錄。

至於不包括波動較大的生鮮食物與原油產品，6月的核心通膨為1.2%。

2020年，新冠疫情暴發元年，百業蕭條下通膨尚未成形。不過隨著景氣復甦明顯，目前通膨壓力漸增。

韓國政府表示，CPI目前雖超過韓國央行2%目標值，預估2021年可望低於2%。6月份農產品與原油產品價雖還是出現兩位數字成長，但從5月開始漲幅就已趨緩。

韓國6月時，農漁產品價年增10.4%，5月則漲12.1%。同時，全球景氣復甦下，原油價格回升，6月石油產品價年增19.9%。

同時，就個人服務方面來說，年增率為2.5%，因為韓國民眾消費增加。以上館子的外出用餐價來說，就年增2.3%。

至於房價，6月漲1.4%，已連續14個月上漲。雖然韓國政府祭出多項政策希望能把價格壓下去，但房價依然持續上漲。

韓國政府指出，預估農產品與石油產品價格漲幅將縮小，預計2021下半年CPI將回歸穩定，但民眾消費支出將增加。

在2021通膨率預估方面，5月時韓國央行從較早的1.3%上調至1.8%。而財政部則估算為1.8%。

日前，韓國央行表示，在景氣復甦快速環境下，貨幣政策有序地正常化是有其必要性的，基於此2021年也準備升息。目前，韓國利率是在0.5%歷史新低點。

上半周時，韓國政府將韓國2021經濟成長預估值，從3.2%上調至4.2%。同時，韓國央行也預測2021年可成長4%。