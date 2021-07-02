美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至6月26日）初次請領失業救濟金人數周減5.1萬人，至36.4萬人，少於市場預估的38.8萬人，並創下疫情爆發以來新低。上周初領失業救濟金人數4周均值為39.275萬人，周減6000人。截至6月19日止當周，美國續領失業救濟人數346.9萬人，較前一周增加5.6萬人。

2.美國商務部公布，美國5月建築支出下滑0.3%，市場預估為增加0.4%。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，6月製造業指數為60.6，較5月的61.2下滑，且略低於經濟學家預期的61。製造業投入價格分項指數為92.1，高於經濟學家預期的86.5。製造業新訂單分項指數為66。製造業就業分項指數為49.9，為7 個來首度跌破50榮枯分界線。

4.IHS Markit美國6月製造業採購經理人指數（PMI）終值為62.1，低於經濟學家預期的62.6。

5.市場觀望美國即將發布的非農就業報告，周四ICE美元指數尾盤小漲0.2%，報92.572，盤中一度站上92.602，創下3個月新高。

6.消息指出石油輸出國組織（OPEC）和減產盟友已經就逐步增產的力道達成共識，可望消除市場的不確定因素，加上原油需求前景樂觀，周四紐約期油大漲1.76美元或2.4%，站上75美元大關，報每桶75.23美元。倫敦布蘭特期油收漲1.22美元或1.63%，為每桶75.84美元。兩期油合約盤中都大漲逾2美元，並創下2018年10月以來的最高價。

7.市場觀望即將揭曉的關鍵就業報告，周四紐約8月期金小漲5.2美元或0.3%，為每盎司1776.8美元。