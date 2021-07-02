瑞士工業和自動化集團ABB計畫在將電動移動部門(e-mobility)在明年分拆上市，據三名熟悉內情人士透露，ABB該業務的估值將在30億美元。

電動移動部門主要為電動車和巴士提供快速充電技術。ABB此前曾經提及上市計畫，但是沒有提供時間表或估值資訊。CEO Bjorn Rosengren今年四月曾指出，IPO之後，集團可能仍將保持多數股權，並協助該部門進行收購活動。

消息指出，ABB正與投資銀行Lilja合作，為電動移動部門的IPO做準備；而瑞銀和摩根史坦利正在爭取在明年上市作為全球協調人。

消息人士表示，交易可能在明年上半進行，但時機也可能會變動。

隨著各國擴建充電基礎建設，對ABB的電動充電設備的需求很大。

ABB電動移動部門的員工約850名，去年營收2.2億美元，過去五年平均營收年成長率為50%，預計接下來幾年成長將和緩。高盛分析師在五月曾指出，該部門明年營收將來到4.95億美元。

該部門目前在85個國家拓展業務。