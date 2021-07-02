桃園市蘆竹區52歲陳姓男子於26日下午在蘆竹區南山路上拾獲了一個黑色手提袋，以為是沒有價值的遺棄物，因此該男子並未將物品送到派出所，反而是藏在家中，剛好有老太太報警求助遺失了28萬的助聽器，警方急速替老太太找回。

被害人發現遺失後報警求助，原來袋子內竟然是一組價值不菲的助聽器，不但為國際知名品牌，而且市價竟高達新臺幣28萬元。員警立即多方調閱監視器比對路上行人，發現陳男涉有重嫌，於是登門拜訪，進而查獲。

遺失這組助聽器的是一位高齡73歲的老婆婆，對於這位失聰的老婆婆而言，沒有助聽器，等於失去了與外界的聯繫，造成生活極度的不便，聽到助聽器被找到後，老婆婆和家人趕到派出所，重新裝接上這組遭到侵占的助聽器後，頓時倍感光明，周遭世界又重獲繽紛，於是激動的不斷向員警道謝。而全案在員警調查完畢後，也依侵占罪嫌將陳姓男子函送桃園地檢署偵辦。

蘆竹分局呼籲，拾獲有價物品，請送交派出所報案，或撥打110電話，切勿佔為己有，以免觸法。