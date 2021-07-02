《香港國安法》生效至今一年，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳接受香港《明報》訪問時表示，中央立國安法，打破過去治港思維︰不惜任何代價「撥亂反正」；不再寄望香港「一國兩制」對台灣示範作用；逼使港人、政黨重新思考與中央關係。他又說，「中央工作未完，未來在文化思想領域，尚有大量工作」。

從唐英傑案、今年初民主派初選案，至最近香港《蘋果日報》高層被捕、日報停刊，均引起關注。劉兆佳表示，「國安法是否有效，不在於多少人入罪，而是令其他人不敢觸犯，效用在震攝力」。

大陸全國人大去年5月兩會期間突增國安法議程，劉兆佳說，中央之前並沒有諮詢全國港澳研究會，他對中央立《香港國安法》也感到驚訝，「不是時間，時間上是晚了，反倒是中央肯定決心對香港局面作徹底整頓，強勢出手，目標短期內扭轉香港局勢及政治生態，我驚訝在它的決心和力度」。

劉兆佳說，香港部分市民和政黨當時「做夢也估不到中央會強硬出手」，過去有人利用中央賦港的高度自治，「企圖發動民眾運動，聯合外國勢力，迫使中央就範，從而奪權」。

劉兆佳表示，2019年的反修例運動，引起14億大陸人民反感，大陸中央一改對港政策，建立針對香港的全國性法律，「中央不再容忍反中勢力在香港策動行動，要徹底扭轉香港人、反對派對中央的政治研判和心理預期，以後他們要重新評估中央行為，以及自己和中央的關係」。

香港回歸之初屬「初歸新婦」，中央惠港政策不絕，北京希望以香港「一國兩制」對台灣示範，誘使台灣接受。劉兆佳直言，中央立《香港國安法》的另一層涵義，「中央不再借助香港作為示範以令台灣歸順」。

劉兆佳指出，香港近年被台灣利用作負面示範，鞏固島內反中情緒，北京不再寄望台灣主動、自願接受一國兩制，轉以經濟、政治、外交、軍事勢力，逼令台灣政治上就範，「軍艦、軍機繞島飛行是新的對台政策，香港、澳門中止台灣辦事處運作是將港澳納入反台灣政策之間，不再讓台灣通過港、澳牟取利益」。

《香港國安法》實施迄今已117人被捕，前中央政策組首席顧問邵善波今年2月於港澳辦主任夏寶龍出席的深圳座談會上，反映擔心「過分處理，病人變死人」。

對於是否「用藥過猛」，劉兆佳認為，香港自1980年代中英談判以來「一直有外國干預」，而回歸後在港反中力量不斷積存勢力，形容香港「沉痾已久」，而國安法「矯枉必然過正」︰即中央先用猛藥，待香港局勢平穩，「過正」後，再走向溫和格局，「固本培元」、「調理身子」。

劉兆佳表示，可預期的是，在未來數年中央一套「連環拳」未耍完，「撥亂反正工作未完，國安法是治標；改革選舉是標本兼治。文化及社會、教育方面，措施會繼續有來，確保愛國者治港的格局」。